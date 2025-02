„МИСЛИО САМ ДА ЈЕ КРАЈ!“ Њега је накратко прогутао грбави кит ПОМИСЛИО ЈЕ САМО НА ЈЕДНО

Овај младић имао је невероватну срећу – морски див га је на тренутак прогутао, али га је убрзо потом испљунуо.



Симанкас је тог дана веслао са оцем близу обале Чилеа када је огромни кит изронио из дубине и прогутао га заједно са кајаком. Драматичан тренутак снимљен је камером.

„Помислио сам да је крај, да ћу умрети. Било је застрашујуће. Нисам могао ништа да урадим“, испричао је младић након преживљеног шока.

Признаје да је у првом тренутку помислио да се нашао у чељустима китова убице. На срећу, погрешио је, а само неколико секунди касније нашао се поново на површини.

„Повикао сам – мислио сам да ме прогутала орка! Мој отац и ја смо раније разговарали о тим китовима, па ми је то било прво на уму. Али, сада верујем да ми је грбави кит пришао из чисте радозналости – или је можда нешто хтео да ми поручи!“ нашалио се Симанкас.

Чим је поново угледао светло дана, имао је само једну мисао – шта је са његовим оцем. Уплашио се да би и он могао завршити у устима огромног морског створења.

Фото: Tanjug/ Dell Simancas via AP

„Највише сам страховао за њега. Ако не стигнемо на време до обале или ако умрем од хипотермије...“, описао је своје мисли у тим тренуцима.

Драматичан снимак, који је оставио свет без даха, забележио је Адријанов отац, Дел Симанкас. На снимку се чак чује како, након што је кит испљунуо његовог сина, смиреним гласом изговара: „Смири се, само се смири...“

A humpback whale swallowed a kayaker in Chile before quickly releasing him. pic.twitter.com/7OCYXvy8od

— Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2025