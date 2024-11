ПОШАЛИЦЕ НА СВАДБАМА ПОСТАЛЕ СУ УОБИЧАЈЕНЕ Погледајте шта је овај младожења учинио

Но, једна млада се сигурно не жели сећати ситуације коју јој је приредио новопечени супруг.

На муслиманској свадби, младожења је стајао до прелепе младе и одлучио да кроз говор да дознања да жена није усвојила његов предлог полиаморије, а кроз пар тренутака било је јасно и зашто му се то није допало. Наиме, након што збуњена млада и даље стоји и збуњено посматра свог вољеног са кутијицом за прстен, он одлази до друге жене. Клекнуо је и запросио је.

Млада је у неверици због призора, као и гости, насрнула на њега, а онда и на другу жену, док се младожења смејао, а гости их раздвајали. Врло брзо, младожења је стао између њих две и гурао своју супругу, поприлично грубо, пре него што јој је у лице бацио кутију за прстен са којом је само пар тренутака пре запросио другу. Убрзо јој је ударио шамар док их је нечија мајка раздвајала - и тако, успео је да дотакне дно дна.

Млада је од плакања и викања умало пала у несвест, а онда се све преокренуло.

Музика је кренула да свира, а младожења је доскакутао до ње, заједно са "другом женом", загрлили су је и дали назнаку да се шале.

Пошалице на свадбама постале су већ уобичајене у малим количинама, али ово је далеко од шале, далеко од умесног и далеко од поштовања.

This Muslim man proposed to his lover on his wedding night on front of the bride

And then abused his wife because she didn’t accept his polyamory that she didn’t subscribe to.

At least do it like a normal stupid cheater Muslim man… behind his wife’s back. pic.twitter.com/5e28CYx4v3

— Meriam Al Sultan سا(حرة) 🪄 (@AlSultan_Meriam) October 27, 2024