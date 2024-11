„Нострадамус из дубина“: Море избацило рибу за коју се верује да најављује катастрофалне догађаје

Редак призор привукао је пажњу локалног становништва, али и бројних научника који немају често прилику да проучавају ово створење. У питању је становник дубоког мора, риба весло, која може да нарасте и до шест метара у дужину. Има дугачко тело, сребрне је боје, што јој помаже да се сакрије у океанским дубинама, али и карактеристичне велике очи и црвене бодље које подсећају на круну.

С обзиром да обично живи у мрачним дубинама океана, научници ретко имају прилику да је проуче. Стога не чуди што су из „Збирке морских кичмењака“, Scripps Oceanography, пожурили да узму узроке који ће им више рећи о биологији, анатомији, генетици и животу ове рибе.

Научници истичу да је могуће да се риба појавила на плажи због промене температуре мора.

A rare "doomsday fish" made its way from the deep sea to the Southern California Coast this month. It's the second time this year that such a creature, which is actually an oarfish, has been discovered dead on the shore.



MORE: https://t.co/qapNwzSRXv pic.twitter.com/Sjbh0FbVtl

— NewsNation (@NewsNation) November 15, 2024