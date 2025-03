ОД НУТЕЛЕ, ПРЕКО СУПЕРМЕНА, ДО МЕТАЛИКЕ Ова имена су родитељи хтели, али држава је рекла НЕ!

Али породица у Француској покушала је да свом детету да име Нутела. Правила у Француској спречавају родитеље да изаберу име које би могло изазвати срамоту њиховом детету у каснијем животу.

Наиме, 2015. године судија у Валенсијену у северној Француској одбио је да дозволи да дете добије име по намазу. Изразили су забринутост због употребе назива бренда, али су на крају одлучили да дете не може да добије то име због ризика од понижења. Како су родитељи одбили да присуствују судском рочишту, судија је наредио да се дете назове Ела.

Фото: Pixabay.com

Иако избор имена које је заштићена марка није био главна брига у овом случају, друге земље су забраниле сличне покушаје – са именима као што су Мерцедес или Шанел која су забрањена у Швајцарској.

У Шведској постоје строге смернице о томе како можете или не можете звати своје дете – опет са циљем да спречите било какву срамоту за дете.

Дакле, није изненађујуће сазнање да назив Брфккццккмнпццццлллммнпрквцлмнцкссклбб11116 није одобрен.

Шведска породица је 1996. изабрала ово необично име од 43 знака за свог сина, али да се изговара – Албин, у знак протеста након што су кажњени јер нису регистровали његово име пре петог рођендана.

Када је то одбијено, покушали су да региструју име А – поново изговарано као Албин, које је такође одбијено. На крају су попустили и дали му име Албин.

Имена Металика, Супермен, Веранда и Икеа такође су прекршила шведске законе о именима.

Фото: Pixabay.com

На Новом Зеланду правило забране срамоћења такође је на снази, али постоји неколико других разматрања када је у питању одобравање имена. Забрањено је свако име које може укључивати или личити на званичну титулу или чин – а једно од најчешћих је Правда.

Као формална титула за судију, то име је забрањено, поред Светог, Владике, Витеза и г. На Новом Зеланду се формалне титуле не могу користити као имена – што значи да су доктор и принцеза међу онима које родитељи не могу да изаберу.

Друго правило за имена је да не смеју бити неразумно дугачка или без оправдања. Тако је један случај из 2008. изазвао изненађење јер се провукао кроз ова правила.

Током поступка за старатељство над тада деветогодишњом девојчицом, судија је открио да је добила име Talula Does the Hula From Havaii (Талула плеше хула са Хаваја) – име које је девојчица, сасвим разумно, толико мрзела да никоме није рекла како се заправо зове. Судија јој је дозволио да промени име – уз оштру опомену за родитеље.

Фото: Pixabay.com

Један избор имена у Јапану 1994. био је толико контроверзан да је довео до бурне дебате на састанку јапанске владе.

Породица је одлучила да свог дечака назове Акума – што буквално значи ђаво. Отац је рекао да је име изабрао јер је желео да се његов син истакне незаборавним и потпуно јединственим именом. У почетку, име је прихваћено пре него што су га званичници оспорили, сматрајући да ће то име довести до дискриминације.

Иако не постоје имена која су забрањена у Јапану, она која су изабрана не би требало да изазову било какву дискриминацију код детета у будућности. Име се сматрало толико контроверзним да су га чланови јапанске владе коментарисали, а морално питање да ли треба дозволити држави да интервенише у бирању имена деце постала је расправа широм земље. На крају, породица је одустала након дуге правне битке.

У свету се широко користи име Том – Џонс, Холанд, Харди и Хенкс да споменемо само неке, али је то име потпуно забрањено у Португалу. Ово није због мржње према Спајдермену или Форесту Гампу, већ зато што се имена у Португалу морају писати традиционално на португалском језику. Влада има листу унапред одобрених имена која сви новопечени родитељи морају да бирају. Дакле, док је Том забрањено, Томáс је дозвољено.

Изузеци од правила за имена деце су породице у којима један од родитеља није Португалац или има двојно држављанство, али ипак уз једно упозорење – да је име дозвољено у њиховој матичној земљи. Дакле, ако сте љубитељ француског намаза од лешника, још увек нећете моћи да се извучете са именом Нутела у Лисабону.