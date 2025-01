ОПТЕРЕЋУЈУ ВАС НЕГАТИВНЕ МИСЛИ Научници су дошли до овог закључка и решења

Наиме, реч је о недостатку сна.

Истраживање објављено у стручном магазину Proceedings of the National Academy of Sciences утврдило је да недостатак сна онемогућава вашем мозгу да се одбрани од негативних мисли.

Од раније смо знали да је лош сан главни фактор регулације емоција, али научници су тек сада утврдили разлог. Истраживачи с Универзитета Јорк и Универзитета Ист Англија тестирали су 85 здравих одраслих људи. Једна група је спавала целу ноћ, док је друга остала будна.

Користећи најсавременију технологију, анализирали су њихову мождану активност док су им приказивали фотографије различитих лица и аутомобилских несрећа, туча и слично. Затим је од њих затражено да се присете или потисну успомене везане за свако лице.

Резултати су били запањујући: људи који су спавали читаву ноћ показали су далеко више активности у десном дорсолатералном префронталном кортексу (командном центру мозга за мисли, радње и емоције) приликом потискивања негативних сећања.

С друге стране, група људи која је остала будна борила се да задржи своје негативне мисли под контролом, показујући мање активности у поменутом делу мозга.