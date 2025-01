ОТКРИВЕНЕ "ЛЕДЕНЕ КУГЛЕ" У СВЕМИРУ Шта се збива на Млечном путу, не зна се о чему је реч, научници скроз збуњени

Ови "необични" објекти не личе ни на шта што су научници до сада видели и могли би да представљају потпуно нову врсту звезда, пише Дејли Мејл.



Јапански истраживачи су их први пут уочили 2021. године, али тек сада телескопска посматрања потврђују колико су необични.

Према новој студији, светлост која долази од ових удаљених објеката не уклапа се ни у једну од тренутних теорија о формирању звезда. Иако подсећају на густе облаке гаса или звезде у настајању, потпуно су изоловани од подручја у којима се обично формирају звезде.

Штавише, иако емитују инфрацрвену светлост као звезде, то није у складу са великим количинама леда које их окружују. Оно што додатно збуњује јесте чињеница да су једина два примерка икада пронађена изузетно близу једно другом на небу.

Главни истраживач, др Такаши Шимониши са Универзитета Нигата у Јапану, изјавио је: "Трудили смо се да репродукујемо њихове особине, али тренутно не можемо да пронађемо ниједну теорију која би објаснила спектралне енергетске карактеристике ових објеката."

Ови објекти, које су научници назвали "ледене кугле", први пут су примећени помоћу јапанског свемирског телескопа АКАРИ, који је скенирао Млечни пут у инфрацрвеном спектру између 2006. и 2011. године. Телескоп је открио да, иако су објекти близу једно другом на небу, заправо су довољно удаљени да не буду повезани.

Др Шимониши и његов тим проценили су да је Објекат 1 удаљен око 30.332 светлосне године од Сунца, у делу Млечног пута познатом као Крукс-Скутска грана. Објекат 2 је, с друге стране, удаљен 43.704 светлосне године у Карина-Сагитариусовој грани.

Иако су иницијална посматрања показала да су ови објекти необични, телескоп АКАРИ није имао довољно високу резолуцију за детаљније проучавање.

Сада су истраживачи користили Атакамску велику милиметарску/субмилиметарску антену (АЛМА) у Чилеу како би покушали да реше ову мистерију. <

