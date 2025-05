ПРАВО ЈЕ ЧУДО ДА НИЈЕ СТРАДАО Параглајдер одлетео међу облаке на 8.500 метара и преживео –40 Целзијусових

Тада се суочио са екстремним условима – температуром око –40 степени Целзијуса и критично ниским нивоом кисеоника, преноси New York Post.

Није губио свест

Неким чудом, све време је остао при свести и наставио да комуницира са контролом, путем радио-станице.

Његова камера је све снимила, па видимо несрећника како „лебди” међу облацима, док су му одећа и лице прекривени ледом.

Овакви инциденти дешавали су се и раније, када су људи завршавали на надморској висини од 6.000 до 7.000 метара, али мало ко преживи такве екстреме.

A paraglider was sucked into a cloud and carried to over 8,000 meters above sea level in the Qilian Mountain region of Northwest China’s Qinghai and Gansu provinces. His entire body became frozen, but he fortunately landed safely. Relevant authorities have launched an… pic.twitter.com/kvEJbWPpLS

— Global Times (@globaltimesnews) May 27, 2025