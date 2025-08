Репутацију је стекла низом ЈЕЗИВО ТАЧНИХ ПРЕДВИЂАЊА Рјо Тацуки ЈАПАНСКА БАБА ВАНГА види све! Предвиђања јој се ЈАВЉАЈУ У СНОВИМА и никад не греши! Ево шта следи, НИЈЕ ДОБРО (ФОТО)

Предвиђање из јапанске манге, дато пре неколико година, поново је у центру пажње након што је снажан земљотрес јачине 8,8 степени Рихтерове скале погодио руско полуострво Камчатка у среду.

Посебно је важно напоменути да је земљотрес послао цунами према северном јапанском острву Хокаидо и руским Курилским острвима.

Ово је оживело дискусију о предвиђању из 1999. године које је направио јапански уметник Рјо Тацуки, често називан „Нова Баба Ванга“. Неки корисници друштвених мрежа називају то испуњеним пророчанством, иако је тајминг био мало погрешан - она је предвидела цунами 5. јула 2025. године.

Наравно, ово ме подсећа на предвиђање Рјо Тацуки у њеној манги, чак и ако место и датум нису тачни. Лудо... То је као предвиђања Бабе Ванге за 2025. годину, гласио је један коментар, док је други једноставно рекао: „Шта је дођавола? Сетио сам се манге Рјо Тацуки.“

🚨 Ryo Tatsuki, dubbed the “Japanese Baba Vanga,” warned of a July 2025 mega-tsunami. Today, July 30, a powerful M8.8 quake off Kamchatka triggered real tsunami waves across Japan & the Pacific.



Prophecy or coincidence?

