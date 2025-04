У САМОИЗОЛАЦИЈИ ПРОВЕО ПЕТ ГОДИНА Тек сада доживљава онај тренутак, након пандемије, кад можеш поново да загрлиш људе

Он је на препоруку лекара остао затворен код куће. Током пандемије, Најтс је почео да користи друштвене мреже како би људима причао о времену проведеном у изолацији и додао да је тако привукао велику пажњу јавности.

- Открио сам да је, само говорећи о томе шта мислим или шта осећам, то одјекнуло код људи који су били у истој ситуацији. Врло брзо постало ми је јасно колико је мој рад био друштвено ангажован. Касније сам морао да пронађем нов начин да пишем без тог стимулуса, и то је било занимљиво - рекао је Карл.

Карл је недавно почео да излази из куће и каже да управо открива како се већина особа осећала после изласка из изолације. Тек сада доживљава „онај тренутак кад можеш поново да загрлиш људе, видиш лица”.

- Све је ово лепо, али сам и даље опрезнији него већина - рекао је Карл.

Anyone out there with any experience of having their social media photos scraped by the Daily Mail, without any permission whatsoever? The Mail have pilfered three photos from my account here, despite me explicitly saying I would rather eat a bowl of nails than work with them.

— Karl Knights (@Inadarkwood) March 24, 2025