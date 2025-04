„СТИДЕЛА САМ СЕ ДА ЛЕКАРИМА КАЖЕМ ШТА СЕ ДОГОДИЛО”: Клер је хтела да се забави попут тинејџера, а завршила са преломом

Клер Кејв (40) уживала je на одмору на југозападу Енглеске, у друштву рођаке Џеме Стивенс (29), а онда одлучила да сними видео за ТикТок, пратећи сулуди изазов #droppingthingsonmifoot.

Почела „игру” са кашиком

Након изласка у град и повратка у хотел, мајка двоје деце је „тестирала себе” бацањем различитих предмета на ногу.

Да, добро сте прочитали! Изазов подразумева испуштање све тежих ствари на ноге и процењивање нивоа бола.

Клер је почела са кашиком, коју је оценила 1/10 на замишљеној скали, док је ударац врата био болнији – 2/10. Пошто је стекла извесно самопоуздање, бацила је на ногу хотелски вентилатор, а на крају кофер пун ствари.

Бол је оценила са 8/10, односно 10/10, преноси New York Post.

Mom breaks foot after attempting astonishingly stupid TikTok challenge: ‘I’ve definitely learned my lesson’ https://t.co/oUYmv5V9us pic.twitter.com/hXpZhXKB2A

— New York Post (@nypost) March 31, 2025