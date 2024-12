СТРАСТИ НА 10.000 МЕТАРА Швајцарска авио-компанија истражује како је у јавност доспео снимак путника који је изазвао скандал

Портпаролка швајцарског авио-превозника изјавила је да су чланови посаде на лету 29. новембра из Бангкока за Цирих приметили двоје путника који су се "упуштали у интимне радње".

Путници су се ушуњали у кухињу у предњем делу кабине Боинга 777, близу пилотске кабине, наводи Economic Times, а снимак који су начиниле интерне видео камере (уведене након терористичких напада од 11. септембра 2001.) појавио се волшебно на друштвеним мрежама, након што је неко у кокпиту снимио активност са монитора у пилотској кабини.

Снимак пара затим је почео да кружи путем WhatsApp-a, а швајцарски лист 20 Минутен је први известио о овом догађају. Компанија је саопштила да очекује од посаде да одмах интервенише и да сматра "неприхватљивим" што су путници снимани. Такође, авио-компанија разматра дисциплинске мере против чланова посаде.

"Снимање људи без њихове јасне сагласности и дељење тих снимака је противно нашим смерницама и вредностима", рекла је портпаролка Swissa Меике Фулрот.

A couple on board a recent Swiss Air flight from Bangkok to Zurich joined the mile-high club in the first-class galley while secretly being recorded by the pilots.



The cockpit crew are now under investigation for sharing the footage on group chats which has since gone viral. pic.twitter.com/B9cGA8dVKZ

— ᒍᑌᔕT ᗰIKE (@JustMikeMcKay) December 5, 2024