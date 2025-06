УМЕТНОСТ НА ТРПЕЗИ Пикасова керамика из приватне збирке иде на добош, а цене лете до неба

Директор аукцијске куће Бернард Пике је изјавио да је у питању изузетна колекција која је дело самог уметника.

Уникатни комади

Како је додао Пике, реч је о уникатним комадима који су део Пикасове заоставштине, а његови наследници су их почетком 80-их година прошлог века поклонили једном пријатељу.

У питању је био француски љубитељ уметности чије име није објављено, а након његове смрти наследници су одлучили да колекцију керамике понуде на продају.

Колекција од седам комада је настала између 1947. и 1963. у радионици Мадура у Валорису, на југозападу Француске, а први пут је јавно изложена уочи аукције.

These two codgers turned up at our local craft market, doggedly trying to make a dollar selling their ceramic plates. Hah! Neither could even draw a straight line! Who do they think they are ~ Picasso and Chagall? 😃 (yes! In 1948, at Madoura workshop) https://t.co/1G0qMYykVK pic.twitter.com/BTaxHdYRgJ

— Journal of Art in Society (@artinsociety) October 18, 2023