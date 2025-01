(ВИДЕО) ХОРОР, СА ДИВЉИМ ЗВЕРИМА СЕ НЕ ИГРА! Покушао да нахрани медведа, у секунди се све променило

На снимку се види мушкарац који храни дивљег медведа поред пута. Овај несвакидашњи сусрет с природом изазвао је бројне реакције на интернету.

На снимку, шумски предатор, иако не одбија понуђену храну, све време се полако приближава човеку. Снимак је направио његов пријатељ из аутомобила, док су све очи биле упрте у невероватну ситуацију.

Иако су дивљи медведи обично опрезни према људима, стручњаци упозоравају да храњење дивљих животиња може бити изузетно ризично. У овом случају, медвед је изненада кренуо у напад, што је затресло камеру.

Иако није јасно шта се тачно догодило, убрзо видимо да медвед бежи у шуму, док претпостављамо да је мушкарац преживео „блиски сусрет“ са дивљом животињом.

Стручњаци истичу да медведи обично избегавају контакт с људима, али ако су подстакнути храном, могу постати агресивни и губити страх, што може довести до озбиљних напада.

Овај случај потврђује опасност храњења дивљих животиња, што је већ раније истакнуто у извештајима као што је онај са Тимес Ноw Неwс.

Многи корисници друштвених мрежа коментарисали су снимак, сматрајући да је мушкарац имао много среће што је преживео.

Коментари попут: „Ово је била лоша идеја“, „Дивљи медведи нису кућни љубимци“ и „Боље хранити псе него дивље животиње“ показали су забринутост и оштро критиковали овакав потез.

Ok, so there are dumb ideas, there are extremely bad ideas, and then there's this. pic.twitter.com/iMLniv4kRY

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 20, 2025