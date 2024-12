(ВИДЕО) ЉУБАВ НА ДЕЛУ Погледајте "малог џентлмен" који је освојио срца интернета

Интернет је препун снимка кућних љубимаца који насмеју или дирну својим необичним поступцима, али ретко шта изазива толико емоција као видео-снимци који показују нежност према деци или партнерима. Овога пута, пажњу је привукао пар заљубљених врапчића чија је прича освојила платформу X.

Наиме, група пријатеља уживала је у јутарњој кафи у башти једног ресторана. Док су се опраштали од оброка, на сто су им слетела два врапца. Један од њих, храбрији, почео је да узима мрвице са стола, али не за себе. Са сваким залогајем који би зграбио, врабац би скакутао до своје партнерке и делио с њом храну.

A male sparrow took his wife to the cafe for breakfast and he is feeding her.



He's more romantic than most men. 😂 pic.twitter.com/VJ2d3p7c3l

— Figen (@TheFigen_) August 25, 2024