(ВИДЕО) Пала му „клапна“? Погледајте како се РУСКИ ТУРИСТА обучен само у боксерице ЗАЛЕТЕО НА 7 ПОЛИЦАЈАЦА Претукао сву седморицу, настао ОПШТИ ХАОС у познатом одмаралишту

Како пише "Дејли мејл", хаос је настао на летовалишту Пукет, а снимак је за кратко време на друштвеним мрежама прегледан више од 200.000 пута.



На снимку се види како крупан мушкарац без косе скаче и залеће се на тајландске полицајце. На себи има само боксерице и ништа друго.



Гужва се створила када је кренуо да насрће на полицију. Група полицајаца покушала је да га обузда, али нису успели у томе.



Почео је да скаче на њих, да урла, да их удара песницама и ногама. Једном је покушао да отме полицијску палицу.



Some Russian dude last night in Phuket 🇹🇭 pic.twitter.com/YlQzha4CoC

— CALLUM ABROAD (@CallumAbroad) December 11, 2024