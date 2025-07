(ВИДЕО) ПРЕМИНУЛА ПЕВАЧИЦА ЧИЈИ ЈЕ ХИТ ИЗ 1962. ПЛАНЕТАРНО ПОПУЛАРАН НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА Имала је 87 година, а преживела је силовање у младости

Преминула је 16. јула 2025. након кратке борбе са здравственим проблемима, укључујући и озбиљан бол у карличној регији и хоспитализацију.

Велика каријера

Рођена као Кончита Роса Марија Франконеро 12. децембра 1937. у Њарку, Њу Џерзи, Кони је стекла светску славу као једна од најпопуларнијих певачица крајем 1950-их и почетком 1960-их.

Она је прва жена која је као соло извођачка дошла на прво место Билборд листе са синглом „Everybody’s Somebody’s Fool“ (1960).

Кони је била личност пуна изазов- преживела је напад и силовање 1974. године, а касније је постала активисткиња за жртве насиља и ментално здравље. Такође се суочавала са личним трагедијама, укључујући губитак брата и проблеме са здрављем и везама.

Хит песма "Pretty Little Baby" Кони Френсис објављена је 1962. године. Била је део њеног албума Connie Francis Sings "Second Hand Love" & Other Hits, који је изашао у априлу 1962. године, а сама песма је снимљена 1961. године и подигла се након поновног издања и вирусне популарности на TikTok-у у 2025.