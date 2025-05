ДА ЛИ ПИЈЕТЕ ДОВОЉНО ВОДЕ? Већина људи игнорише овај ЈЕДИНИ прави показатељ, а ПОСТОЈЕ САМО ТРИ једноставна правила!

Док једни препоручују осам чаша воде дневно, други саветују да пијете онолико колико ваше тело захтева, а постоје и формуле које укључују телесну тежину.

Дијететичари су порталу Eating Well открили зашто је правилна хидратација важна за функционисање организма и објаснили колико воде заправо треба да пијемо сваки дан.

Када је у питању тачан дневни унос воде, он зависи од више фактора: пола, старости, нивоа физичке активности, здравственог стања, услова средине (клима, надморска висина). Према смерницама Националне академије наука САД, жене треба да уносе око 2,7 литара течности дневно, односно око 11,5 чаша, док је за мушкарце то 3,7 литара течности, односно 15,5 чаша.

Ове вредности обухватају све течности, не само воду, већ и друга пића и воду из хране, посебно воће и поврће, које чине приближно 20 одсто дневног уноса течности.

The least you should drink is 1.5L/day. I should drink more bc of the exercise I do, but I already try to drink 1.5L everyday. It's difficult for me to drink enough water, so I use a 500mL bottle and I tell myself that I have to drink 3 during the day. It helps me to quantify it! pic.twitter.com/8v2ufxLBgL

— 𝑺𝒊𝒏𝒂ᵉᵈᵗʷᵗ🪷 (@Gl0wF1t) May 25, 2025