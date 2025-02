(ФОТО) ДЕВОЈКА (20) ПОПИЛА ЕНЕРГЕТСКО ПИЋЕ ПА ЗАВРШИЛА НА РЕАНИМАЦИЈИ Доживела чак 4 срчана застоја

Јазмин Гарза попила је неколико гутљаја енергетског напитка, који се користи пре тренинга, пре него што је почела подизати утеге са својим дечком Исаацом Ајалом у студеном 2024. године.

Међутим, неколико тренутака касније, 20-годишња Гарза, из Тексаса, срушила се на под. Тело јој се почело грчити, а нос јој је почео крварити. Њен 21-годишњи дечко потрчао је према њој и видео да не дише, па је започео извођење кардиопулмоналне реанимације (ЦПР) све док хитна помоћ није стигла и одвезла Гарзу у оближњу болницу, пише New York Post.

Девојка имала четири срчана застоја

"Чим су дошли делатници хитне помоћи, преузели су и наставили с реанимацијом неколико минута. На крају су успели покренути њено срце користећи дефибрилатор. Лекари су нам рекли да ће јој бити потребно чудо да се врати међу живе и да буде иста Јазмин коју смо познавали", написао је Ајала на страници ГоФундМе на којој прикупљају новац за покриће медицинских трошкова.

Ајала је навео да су, због укупно четири срчана застоја, лекари ставили Гарзу на апарате за одржавање живота. Престали су јој радити и желудац и бубрези.

"Плућа и срце били су у јако лошем стању. Морала је проћи кроз три различите врсте потпоре животу (ЕЦМО апарат за циркулацију крви, дијализу за чишћење бубрега и апарат за контролу нивоа кисеоника) у болници, као и бројне поступке", испричао је.

Срећом, Гарза се чудесно опоравила и након два дана у болници допуштено јој је да се врати кући, али сада се породица суочава с великим медицинским трошковима.

"Тренутно смо преплављени здравственим рачунима, а лекари још увек нису сазнали шта је тачно узроковало срчани застој. Такође смо изгубили послове због великог броја изостанака због овог догађаја", објаснио је Ајала.

Гарза је испричала да је радила вежбе када је изненада осетила да јој није добро.

