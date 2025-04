МИСЛИТЕ ДА ЈЕ БЕЗОПАСНО, АЛИ ВАС ТРУЈЕ ПОЛАКО Ово из фрижидера одмах баците нарочито ако имате бебу!

Али оно што користите може да садржи најотровнију ствар у вашем фрижидеру – бисфенол А.

Хемикалија је позната као БПА. Компаније су ову хемикалију почеле да користе још 1960-их у производњи пластичних материјала. Један од њих је популарни Tuppervare, који производи флаше за воду и друге пластичне предмете.

Такође се може користити за „премазивање унутрашњости металних производа, као што су конзерве за храну, врхови флаша и водови за воду“, према клиници Мејо.

Када храна дође у контакт са пластиком, металом или неким другим материјалом, постоји шанса да ће покупити део хемикалије БПА. Иако америчка Управа за храну и лекове (ФДА) проверава храну пре него што она крене у продају, кажу да је мала количина безбедна за конзумирање.

Међутим, 2012. и 2013. године, ФДА је изменила прописе у вези са поликарбонатним смолама на бази БПА у одређеним пластичним производима. Ово укључује флашице за бебе, чаше за пиће, формулу и друге посуде за храну за бебе. Али то нису урадили из безбедносних разлога.

Промене су направљене јер је „та употреба трајно и потпуно напуштена“, наводи ФДА. Ако су нерођене бебе, новорођенчад и деца изложени хемијском БПА, то може утицати на простату и мозак, према Клиници Мејо. Међутим, истраживање каже да може постојати веза између конзумирања хемикалије БПА и повећања крвног притиска код одраслих.

Лекари са Харварда сугеришу да треба да будете опрезни са конзумирањем ове хемикалије и да је пожељно јести више свеже хране уместо конзервиране. Такође, купите флаше за воду и посуде за храну без БПА.

Избегавајте да стављате пластику у микроталасну пећницу или машину за прање судова, „јер топлота може да је разгради током времена и дозволи БПА да продре у храну“, каже клиника Мејо.

Осим тога, постоје и други материјали који не садрже отровне супстанце, попут стакла, нерђајућег челика и порцулана, пише Еат this, NOT that.

