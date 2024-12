РЕШИТЕ СЕ НАДУТОСТИ НА НАЈБРЖИ НАЧИН Примените овај савет и нећете више имати проблем

Стручњаци су за "Eating Well" открили да је најбрже решење за овај проблем увођење лагане физичке активности, попут шетње.

"Благо кретање, попут ходања, може смањити надутост после оброка јер се трбушни мишићи истежу током ходања. Ово побољшава кретање течности и гасова кроз црева, смањујући осећај надутости,“ објашњава дијетолог др Натали Ризо.

Позитивно дејство ходања након обилног оброка потврђено је и истраживањем из 2021. године објављеним у часопису "Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench". Резултати показују да кратка шетња може ублажити осећај надутости и нелагоде код учесника студије.

Дијетолог др Венди Базилијан истиче да благо кретање након оброка подстиче пробаву и помаже храни да се лакше креће кроз организам, смањујући непријатан осећај.

"Ходање побољшава проток крви ка органима за варење и олакшава ослобађање заробљених гасова, што је чест узрок надутости након оброка", тврди она.

Базилијан додаје да шетња након оброка богатог угљеним хидратима може помоћи и у смањењу нивоа шећера у крви и инсулина. Предност ходања је у томе што га је лако уклопити у свакодневну рутину, а није потребно да траје сатима како би се решио проблем надутости.