Сахране за петак, 27. децембар

„Пре првог тренинга ми је рекао да ће ме склонити јер не воли наш менталитет“ СРПСКИ ВЕЗИСТА ОПИСАО ЕПИЗОДУ С ХОРНЕЛАНДОМ: Одмах ми је било јасно да нећу играти

ОБРАДОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ФЕНЕРБАХЧЕОМ У ЕВРОЛИГИ: Морамо да пронађемо мотивацију и да покажемо да можемо и против њих