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Сахране за петак, 27. децембар

26.12.2024. 16:43 16:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:

Силвана Душана Шакти (1961) у 09.45

Гордана Јосипа Ђуричић (1954) у 11.15

Петар Саве Голић –урна (1942) у 12.00

Катица Луке Новић –испраћај (1951) у 12.45

Аница Јосе Јанковић (1936) у 13.30

Гробље у Бегечу:

Аница Милована Ивановић (1944) у 11.00

Ново гробље у Петроварадину:

Љубинка Николе Јоксимовић (1960) у 11.00

Гробље у Степановићеву:

Драган Душана Шупут (1960) у 13.00

Доње старо гробље у Футогу:

Ержебет Михајла Шалај (1936) у 13.00

сахране
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
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