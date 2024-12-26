Сахране за петак, 27. децембар
26.12.2024. 16:43 16:45
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На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:
Силвана Душана Шакти (1961) у 09.45
Гордана Јосипа Ђуричић (1954) у 11.15
Петар Саве Голић –урна (1942) у 12.00
Катица Луке Новић –испраћај (1951) у 12.45
Аница Јосе Јанковић (1936) у 13.30
Гробље у Бегечу:
Аница Милована Ивановић (1944) у 11.00
Ново гробље у Петроварадину:
Љубинка Николе Јоксимовић (1960) у 11.00
Гробље у Степановићеву:
Драган Душана Шупут (1960) у 13.00
Доње старо гробље у Футогу:
Ержебет Михајла Шалај (1936) у 13.00