Сахране за уторак, 29 август

На Градском гробљу у Новом Саду сутра ће бити сахрањени:
10.30 - Милан Давидовић (1938)
11.15 - Слободан Аврамовић (1952)
12.00 - Петар Зарић (1950)
12.45 - Јово Милишић (1950)
13.30 - Паша Муминовић (1930)
14.15 - Душан Мандарић (1933)
15.00 - Михајло Видаковић (1947)
15.45 - Станимир Пешић (1951)
На старим гробљима у Новом Саду и гробљима у насељеним местима сутра ће бити сахрањени:
13.00 - Јелка Јанковић (1946) на Алмашком гробљу у Новом Саду
13.00 - Зорка Савић (1924) на Централном гробљу у Футогу
15.00 - Снежана Стаменовић (1946) на Новом гробљу у Петроварадину.