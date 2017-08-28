Сахране за уторак, 29 август

На Градском гробљу у Новом Саду сутра ће бити сахрањени:

10.30 - Милан Давидовић (1938)

11.15 - Слободан Аврамовић (1952)

12.00 - Петар Зарић (1950)

12.45 - Јово Милишић (1950)

13.30 - Паша Муминовић (1930)

14.15 - Душан Мандарић (1933)

15.00 - Михајло Видаковић (1947)

15.45 - Станимир Пешић (1951)

На старим гробљима у Новом Саду и гробљима у насељеним местима сутра ће бити сахрањени:

13.00 - Јелка Јанковић (1946) на Алмашком гробљу у Новом Саду

13.00 - Зорка Савић (1924) на Централном гробљу у Футогу

15.00 - Снежана Стаменовић (1946) на Новом гробљу у Петроварадину.