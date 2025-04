(ФОТО) АНЋЕЛОТИ ЈЕ БИВШИ У РЕАЛУ Ево ко седа на клупу краљевског клуба

Оно о чему се месецима причало, сада је сасвим јасно, легендарни италијански стручњак је практично бивш тренер Мадриђана.

Сада је и познато ко ће да га замени на врућој клуп Реала. Биће то некадашњи ас Ћаби Алонсо који са великим успехом предводи Бајер Леверкузен са којим је прошле сезоне узео титулу у Бундеслиги.

Алонсо ће у наредним данима да објави да одлази из Бајер Леверкузена како би без икаквих потешкоћа преузео краљевски клуб, јавља познати новинар Саша Волитијери.

Шпански стручњак, који је као фудбалер оставио траг у Реалу, чак прошлог новембра је договорио личне услове око доласка на Сантијаго Бернабеу, али се после тога спекулисало и о Јиргену Клопу, чак у једном тренутку о останку Анћелотија.

