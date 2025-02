„БЕЗБИЈЕВЕ БЕБЕ“ ИЗ БЕОГРАДА ОТИШЛЕ У ВЕЧНОСТ: Од велике трагедије Манчестер Јунајтеда прошло 67 година

Тог 6. фебруара 1958. године, по повратку из Београда, у Минхену је погинуло осам фудбалера Манчестер Јунајтеда, екипе коју су тада звали „Безбијеве бебе“, а укупно чак 23 људи. Трагедија у Минхену је заувек обележила судбину клуба са Олд Трафорда, који је успео да се издигне из пепела и само 10 година касније освоји прву од три титуле првака Европе.

Манчестер Јунајтед је 14. јануара 1958. године победио Црвену звезду 2:1 код куће у првој утакмици четвртфинала Купа шампиона, а дан пре трагедије, 5. фебруара, "црвени ђаволи" су ремизирали 3:3 у Београду и тако прошли у полуфинале Купа шампиона.

Наредног јутра експедиција Јунајтеда се укрцала на чартер лет да би се вратила кући. У снегом окованом Минхену, рано ујутру 6. фебруара, експедиција Јунајтеда је слетела да би авион долио гориво, али летелица није успела да полети за Енглеску из прва два покушаја.

