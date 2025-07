ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ ПОСТАО НАЈСКУПЉИ СРПСКИ ГОЛМАН: ИЗ Челзија одлази у Борнмут

Како преноси поуздани фудбалски инсајдер Фабрицио Романо, Петровић ће каријеру наставити у дресу Борнмута.

Према информацијама Фабриција Романа, лондонски клуб ће од овог трансфера зарадити 25 милиона фунти, односно око 29 милиона евра, што је цифра на коју су из редова Плаваца били спремни да пристану.

🚨🍒 Djordje Petrović to Bournemouth, here we go! After official bid revealed this week for £25m, Chelsea accept all final conditions.



Petrović will undergo medical in the next days, as @David_Ornstein reports.#AFCB always been favorite while Petrović signs long term deal. pic.twitter.com/PJA4yliVlw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2025