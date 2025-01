ХОРОР НА ТЕРЕНУ У ЛОНДОНУ Фудбалер Тотенхема ПАО ПРАВО НА ГЛАВУ, ПОВРЕДИО ВРАТ и остао НЕПОМИЧАН (ВИДЕО)

Овај 27-годишњак је у раној фази сусрета полуфинала Лига купа Енглеске трзнуо незгодно главом после корнера, након чега је остао да лежи на трави, за коју је запео.

Прекид је трајао девет минута, након чега је Бентанкур изнет на носилима са терена, а ставили су му и крагну за врат.

У први мах је деловало да је у питању повреда руке, међутим, јасно је било после успореног снимка да се ради о врату.

Физиотерапеути и медицинско особље брзо су дојурили на терен, након чега су га изнели са терена и упутили у болницу, на даље збрињавање и анализе.

Бентанкура је заменио Бренан Џонсон.

Није познато које је врсте Бетанкурова повреда, колико је озбиљна и да ли је нешто оштетио.

Такође се не зна да ли ће се и када вратити на терен.

Bentancur just collapsed after going for the header… Hope he’s ok. #Spurs #TOTLIV #EFLCup pic.twitter.com/Ag2nMjvnEi

— Callum (@AmericanMaggies) January 8, 2025