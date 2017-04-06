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Премијер: Челси бољи од Ситија, Тотенхем га прати

06.04.2017 • 08:55 08:57
Фудбалери Челсија победили су Сити и удаљили јоШ једног конкурента за прво мести. Головима  Азара из првог полувремена (10. и 35.) "плавци" су савладали "грађане", који су у надокнади времена преко Агуера, који је постигао један погодак у 26. минуту, и Стоунса могли да покваре славље на "Бриџу"...
Dnevnik.rs

Резултати 31. кола:

Арсенал - Вест Хем 3:0 (0:0)
(Озил 58, Волкот 68, Жиру 83)

Хал - Мидлсбро 4:2 (3:2)
(Марковић 14, Нијасе 27, Ернандез 33, Магире 70 – Негредо 5, Де Рон 45+1)

Саутемптон - Кристал Палас 3:1 (1:1)
(Редмонд 45, Јошида 84, Вард-Праус 85 - Бентеке 31)

Свонси - Тотенхем 1:3 (1:0)
(Раутлиџ 11 - Али 88, Сон 90+1, Ериксен 90+4)

Челси - Манчестер сити 2:1 (2:1)
(Азар 10, 36 - Агуеро 25)

Ливерпул - Борнмут 2:2 (1:1)
(Кутињо 40, Ориги 59 - Афоби 7, Кинг 87)

Уторак:

Барнли - Стоук 1:0 (0:0)
(Бојд 58)

Лестер - Сандерленд 2:0 (0:0)
(Слимани 69, Варди 78)

Вотфорд - Вест Бромвич Албион 2:0 (1:0)
(Нијанг 13, Дини 49)

Манчестер јунајтед - Евертон 1:1 (0:1)
(Ибрахимовић 90+4п - Јагиелка 22)

ТАБЕЛА: Челси (-1) 72, Тотенхем (-1) 65, Ливерпул 60, Манчестер с. (-1) 58, Арсенал (-2) 54, Манчестер ј. (-2) 54, Евертон 51, ВБА 44, Саутемптон (-2) 37, Вотфорд (-1) 37, Лестер (-1) 36, Стоук 36, Барнли 35, Борнмут 35, Вест Хем 33, Кристал Палас (-1) 31, Хал 30, Свонси 28, Мидлсбро (-1) 23, Сандерленд (-1) 20.

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