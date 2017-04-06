Премијер: Челси бољи од Ситија, Тотенхем га прати

Фудбалери Челсија победили су Сити и удаљили јоШ једног конкурента за прво мести. Головима Азара из првог полувремена (10. и 35.) "плавци" су савладали "грађане", који су у надокнади времена преко Агуера, који је постигао један погодак у 26. минуту, и Стоунса могли да покваре славље на "Бриџу"...