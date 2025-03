СТЕФАН ГУДЕЉ ОДЛУЧИО ДА ИГРА ЗА СРБИЈУ: Комшије остале без младог талента

Гудељ је рођен у Требињу 18. маја 2006. године и игра на позицији штопера.

Био је члан кадетске селекције Босне и Херцеговине, за коју је одиграо два пријатељска меча још 2021. године.

Правила у овом узрасту дозвољавају промену држављанства, а Гудељ и ФСС су то искористили, па ће талентовани Херцеговац убудуће бити репрезентативац Србије.

Stefan Gudelj (18) is the latest player to switch from 🇧🇦 to 🇷🇸. The centre-back previously represented 🇧🇦 at the U16 level and has made significant progress in the last year.



His development has earned him a professional contract with Zvezda, which he is set to sign soon.



Like… pic.twitter.com/mYLowXmZNY

— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) March 3, 2025