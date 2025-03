(ВИДЕО) МЕСИ ЗГАЗИО ДРЕС БАРСЕЛОНЕ! Ево како се то десило најбољем играчу у историји Барсе

Фудбалер Интера из Мајамија је кренуо на загревање пред меч против Атланте у ком је његов тим славио (2:1), а том приликом му је један навијач практично под ноге бацио дрес каталонског тима.

Меси није могао да га избегне, а након што је десном ногом стао према њега погледао је ка трибинама у потрази за оним навијачем који га је бацио.

То није спречило Месија да одигра још један добар меч. У 20. минуту је постигао прелеп гол за изједначење гостију, који је био основа за освајање сва три бода.

Ове сезоне је на четири утакмице МЛС лиге постигао један гол и има две асистенције.

Његов тим је тренутно првопласирани на табели Источне конференције са три победе и ремијем.

MESSI STEPS ON A BARCELONA JERSEY BY ACCIDENT! 🚨



Messi unintentionally stepped on a Blaugrana jersey after a fan quickly threw it as he was heading out to warm up on the field!💥👕#fcbarcelona #barcelona #messi #leomessi #barca #intermiami #interdemiami #mls pic.twitter.com/2dve3H9b7P

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) March 17, 2025