ЗАБОРАВЉЕНИ ПАРТИЗАНОВ КЛИНАЦ ГОЛОМ ШОКИРАО ШПАНСКОГ ВЕЛИКАНА: Биће вам чудно оно што му пише на дресу

Тим који је "свеже" испао у Сегунду Алмерија у једном од бољих мечева шеснаестине финала дочекује Севиљу и после сат времена води.



Донео је Исак Ромеро плус фавориту у петом минуту, али је прави шок за Севиљу уследио почетком другог полувремена, када је ривал преокренуо.

Први од два поготка био је дело заборављеног клинца Партизана Марка Миловановића, који је пре две и по године отишао стопама Умара Садика и за 3.500.000 евра прешао управо у Алмерију.

Фудбалер који се дуго мучио и са повредом и који има тек 21 годину је у 49. минуту упутио праву бомбу са 25 метара и тако изненадио све на стадиону, али и голмана Севиље. Лопта се од стативе одбила у мрежу.

Marko Milovanović Marezi! 🔥



Starts in the cup match vs Sevilla (only his third this season).



Still believe there's a player there - showed good link-up play in the first half, has great physicality, and covers the basics of movement well.pic.twitter.com/KcS3ShzhM6

— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) January 4, 2025