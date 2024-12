ЗНА СЕ КОЛИКО ЈЕ ЗВЕЗДА ЗАРАДИЛА ОД ЛИГЕ ШАМПИОНА: Лепа цифра на рачуну клуба из Љутице Богдана

Црвено-бели су у претходном колу славили на гостовању против Штутгарта 5:1.

У среду увече су одиграли одлично против Милана на Сан Сиру, могли су до ремија, али су после спорне судијске одлуке ипак доживели пораз (2:1).

Тај неуспех их је удаљио од шанси за пролазак у следећу фазу такмичења.

Звезда је пласманом у Лигу шампиона зарадила 18,62 милиона евра, као и сви клубови. Сада је на цифри од 27,84 милиона и на 33. месту је по заради у овом такмичењу.

💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings after MD6



🔹 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 the first one over €80m❗️

🔹 Bayern 🇩🇪 climbed over €70m

🔹 Juventus 🇮🇹, Atletico 🇪🇸 climbed over €60m

🔹 Benfica 🇵🇹, Milan 🇮🇹, A. Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 climbed over €50m



