НОВИ САД ЋЕ ДОБИТИ 100 САДНИЦА ВЕЛИКОГ ДРВЕЋА „Ходајућа шума“ повезује културу и екологију

Данас је у Академском центру заштите животне средине (АЦЗОР) одржана конференција под називом „Ходајућа шума“, која представља уводну активност пројекта TARGET – Transnational Awareness & Revitalization through Green Engagement Together, финансираног у оквиру програма INTERREG VI-A IPA HUNGARY – SERBIA.