ЗБОГ ПОРАЗА ОД ЗВЕЗДЕ ДОБИО ОТКАЗ: Младен Додић више није тренер Младости из Лучана

16.08.2025. 14:40 14:42
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: Youtube Printscreen/FK Napredak Krusevac

Младен Додић више није тренер Младости из Лучана, пренели су домаћи медији.

Челни људи екипе Младости су одлучили да се захвале досадашњем шефу струке одмах након пораза од Црвене звезде од 4:1 у петом колу Суперлиге Србије.

Додић је овог лета дошао у Младост и предводио овај тим на свега пет утакмица, те освојио исто толико бодова, али није убедио управу клуба да му укаже даље поверење.

Наводно, је Додићу саопштено да више није тренер Младости у свлачионици након меча, а то је учинио први човек клуба Нешко Миловановић.

Очекује се да инфомрација о смени Додића ускоро буде и званична.

отказ тренер
Спорт Фудбал
