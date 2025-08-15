ЗВЕЗДА УБЕДЉИВО НАДИГРАЛА МЛАДОСТ ИЗ ЛУЧАНА у Суперлиги Србије и најавила озбиљан напад на Пафос у плеј-офу Лиге шампиона
Фудбалери Црвене звезде су савладали Младост из Лучана на утакмици петог кола Суперлиге Србије резултатом 1:4.
Кренули су црвено-бели интензивно од првог судијског звиждука на утакмици, те су већ после уводних 180 секунди имали велику прилику пред голом Младости. Станковић је шпартао по десном боку, а потом је повратном лоптом проиграо Милсона у шеснаестерцу. Након пријема репрезентативац Анголе је шутирао, али до промене резултата није дошло. После само два минута, на одбитак на ивици казненог простора је налетео Катаи, који је опробао волеј ударац левом ногом. Ипак, лопта је прошла тик поред десне стативе гола Стаменковића.
Постигао је у шестом минуту меча погодак Алекса Дамјановић после одбитка и ударца Лучића, али је гол поништен након видео провере, услед недозвољене позиције.
Катаи је покушао директно из слободног ударца у 27. минуту, али је искусни голман екипе из Лучана крајњим напорима скренуо лопту у корнер. Уследио је нови покушај у 33. минуту, међутим ударац Шљивића са 20 метара је Стаменковић успео да пребаци преко пречке.
Наш тим је стигао до предности у надокнади првог дела игре преко Владимира Лучића. Дупли пас су одиграли Костов и Лучић на левом боку, да би вешти дриблер рођен 2002. године по уласку у казнени простор феноменалним ударцем ”скинуо паучину” гола Младости за 0:1.
Шеснаестогодишњи нападач нашег тима Дамјановић се у 54. минуту сналажљиво шутирао из окрета, међутим, његов ударац је завршио преко гола. После 120 секунди је Авдић са левог бока центрирао, а затим је главом рефлексно одреаговао Дамјановић и умало са осам метара погодио гол домаћих. Чекао је млади нападач црвено-белих до 64. минута на нову прилику, када је после додавања Катаија сјајним потезом избацио чувара из игре и потом умало погодио гол.
Домаћин је стигао до изједначења у 67. минуту поготком Бонџулића.
Након што је играч Младости играо руком у казненом простору, главни арбитар је показао на белу тачку. Александар Катаи је донео Звезди поновно вођство, јер је у 78. минуту меча био сигуран са једанаест метара, те је послао Стаменковића на погрешну страну приликом шута. Само петминута касније је Звездин Магико искористио веома прецизно додавање Родригаа и донео црвено-белима два гола разлике, рутинском завршницом. Комплетирао је Александар Катаи хет-трик у 87. минуту после одбитка у шеснаестерцу након Милсоновог ударца. Магико је пред сам крај меча прецизно шутирао по земљи и поставио коначан резултат меча.
Младост - Црвена звезда 1:4 (0:1)
Стадион: "СРЦ Радош Миловановић". Судија: Павле Илић. Стрелци: Бонџулић у 67. минуту за Младост, а Лучић у 45. и Катаи у 78, 83. и 87. минуту за Црвену звезду. Жути картон: Ахчин, Орешчанин (Младост).
Младост: Стаменковић, Андрић, Орешчанин (од 84. Хаџић), Ћирковић (од 25. Цветиновић), Варјачић, Прибаковић, Милојевић, Тодосијевић (од 46. Ћирић), Пантић (од 66. Бојић), Тумбасевић, Бонџулић.
Црвена звезда: Глазер, Станковић, Родригао, Лековић, Авдић (од 84. Сандовал), Костов, Шљивић, Лучић (од 88. Гаштаров), Катаи, Милсон, Дамјановић (од 76. Зарић).