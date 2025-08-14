ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ ПРОТИВ МЛАДОСТИ: Фокус на утакмици у Лучанима
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић рекао је да је фокус екипе на утакмици против Младости из Лучана.
Фудбалери Црвене звезде ће сутра од 20 часова гостовати лучанској Младости у оквиру петог кола Суперлиге Србије. Звезда ће затим у уторак угостити Пафос у првом мечу плеј-офа Лиге шампиона, али Милојевић истиче да је прва наредна утакмица најважнија.
"У фокусу је прва утакмица, као и свака прва наредна. Младост је искусна екипа, у последњим годинама бележе одличне резултате, стално су у плеј-офу. То је велики успех за њих, чак су имали и шансе за Европу. Мислим да је Стаменковић један од најбољих голмана у лиги. Мислим да и Сремчевић тек треба да дође до своје игре, он је једно талентовано дете које ће свакако пружити добру партију, у то сам убеђен", рекао је Милојевић за клупски сајт.
Младост је у прва четири кола остварила по победу и пораз, уз два ремија.
"Све екипе играју променљиво, почетак је првенства, доста играча долази и одлази. Прелазни рок је у току, може се рећи да све екипе играју променљиво. Младост има сјајне појединце у екипи", закључио је Милојевић.