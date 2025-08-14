clear sky
ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ ПРОТИВ МЛАДОСТИ: Фокус на утакмици у Лучанима

14.08.2025. 20:24 20:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
milojevic
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић рекао је да је фокус екипе на утакмици против Младости из Лучана.

Фудбалери Црвене звезде ће сутра од 20 часова гостовати лучанској Младости у оквиру петог кола Суперлиге Србије. Звезда ће затим у уторак угостити Пафос у првом мечу плеј-офа Лиге шампиона, али Милојевић истиче да је прва наредна утакмица најважнија. 

"У фокусу је прва утакмица, као и свака прва наредна. Младост је искусна екипа, у последњим годинама бележе одличне резултате, стално су у плеј-офу. То је велики успех за њих, чак су имали и шансе за Европу.  Мислим да је Стаменковић један од најбољих голмана у лиги. Мислим да и Сремчевић тек треба да дође до своје игре, он је једно талентовано дете које ће свакако пружити добру партију, у то сам убеђен", рекао је Милојевић за клупски сајт.

Младост је у прва четири кола остварила по победу и пораз, уз два ремија.

"Све екипе играју променљиво, почетак је првенства, доста играча долази и одлази. Прелазни рок је у току, може се рећи да све екипе играју променљиво. Младост има сјајне појединце у екипи", закључио је Милојевић.

