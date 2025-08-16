scattered clouds
ФУДБАЛЕРИ ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ У НЕДЕЉУ ИГРАЈУ СА БЕОГРАЂАНИМА: Без потцењивања

16.08.2025. 14:51 14:54
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
tsc
Фото: Фото: ТСЦ/Д. Милић

Фудбалери ТСЦ-а у недељу се састају са ОФК Београдом у петом колу Суперлиге Србије. Сусрет се игра на ТСЦ Арени од 19 сати.

Бачкотополчани су боље почели сезону од вечерашњег ривала. Изабраници Дарија Калезића су уписали две победе, реми и пораз који им је нанео шампион, Црвена звезда.

Пред окршај с Београђанима искусни нападач ТСЦ-а Саша Јовановић истакао је да екипа не сме да потцени ривала.

Екипе у сличној ситуацији 

Стратег ТСЦ-а Дарије Калезић рекао је да су Београђани такође у транзицији и да још траже праву форму.

-ОФК Београд је имао сјајну прошлу сезону, али су они као и ми у фази стварања тима и у транзицији су. Разишли су се са пет-шест важних играча и потребно им је време да се стабилизују. Очекујем борбену утакмицу у којој ће у првом плану да буде вољни моменат и физичка спрема, а не искључиво квалитет. Ми смо такође свесни да у тактичком и техничком смислу нисмо досегли ниво ком тежимо, али то морамо да компензујемо другим стварима и идемо на нову победу - рекао је Калезић.

-Очекује нас изузетно тежак посао против Београђана. Прошле сезоне су били у врху, сада се ситуација променила и зато никако не смемо да их потценимо. Имају млад тим, жељан игре и доказивања, а на нама је да одиграмо квалитетно од старта и обрадујемо навијаче са три бода - јасан је Јовановић који ће против ,,романтичара" да одигра 100. меч у дресу Бачкотополчана.

Када је реч о кадровској ситуацији ТСЦ кубури са левим бековима. Опоравак Немање Петровића од повреде укрштених лигамената још траје, а проблем са повредом има и Виктор Радојевић који је прошле сезоне био освежење на левој страни.

В. Гвозденовић

Спорт Фудбал
