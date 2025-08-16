ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВОМ Раднички стиже у Панчево
После прве првенствене победе остварене на гостовању у Лозници против екипе ИМТ, фудбалери Железничара из Панчева у недељу од 19.30 часова дочекују Раднички из Ниша. Утакмица на стадиону Железничара биће прилика да пулени тренера Радомира Коковића потврде добру форму и наставе победнички низ.
Нишлије у Панчево долазе са новим-старим шефом стручног штаба, Томиславом Сивићем, који је већ два пута успешно водио Железничар. Његов повратак на клупу Радничког уноси додатну неизвесност у вечерашњи дуел.
– Промена тренера увек носи додатну енергију. Очекујемо реакцију Радничког и мораћемо да се брзо адаптирамо на њихов стил игре – изјавио је Коковић. – Немамо довољно узорака њихових игара под новим тренером, али верујем да ће наш тим бити спреман.
Железничар улази у меч са добрим здравственим билтеном. Једини играч који није у конкуренцији за тим је Марко Ћурић, који је од припрема ван строја. Остатак екипе је спреман и мотивисан.
– Раднички има искусне играче, селектиран је за озбиљан интензитет. Очекујем борбену утакмицу, у којој ће обе екипе тражити своју шансу – додао је Коковић.
Тренер Железничара је искористио прилику да позове навијаче да у што већем броју подрже свој тим.
– Подршка са трибина нам много значи. Надам се да ће нам навијачи дати ветар у леђа и помоћи да дођемо до нових бодова – закључио је Коковић. Панчевци верују да ће уз подршку публике наставити позитиван низ и учврстити своју позицију на табели.
Б. Стојковски