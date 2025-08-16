ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛЕ БУГАРСКУ на турниру у Шенжену
16.08.2025. 14:59 15:02
Женска одбојкашка репрезентација Србије победила је селекцију Бугарске резултатом 3:1, по сетовима 25:23, 22:25, 25:18 и 25:12 у утакмици првог кола на турниру у кинеском Шенжену.
Одбојкашице Србије ће сутра од 13.45 часова играти у другом колу против Канаде. Ривал селекцији Србије у трећем колу у понедељак од 13.45 сати биће Холандија.
Турнир у Шенжену биће последња припрема одбојкашицама Србије за предстојеће Светско првенство, које ће бити одржано од 22. августа до 7. септембра у Тајланду.
Србија ће на СП играти у групи Х са селекцијама Јапана, Украјине и Камеруна.