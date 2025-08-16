scattered clouds
ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛЕ БУГАРСКУ на турниру у Шенжену

16.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
srbija.
Фото: Одбојкашице Србије, фото: ОССРБ

Женска одбојкашка репрезентација Србије победила је селекцију Бугарске резултатом 3:1, по сетовима 25:23, 22:25, 25:18 и 25:12 у утакмици првог кола на турниру у кинеском Шенжену.

Одбојкашице Србије ће сутра од 13.45 часова играти у другом колу против Канаде. Ривал селекцији Србије у трећем колу у понедељак од 13.45 сати биће Холандија.

Турнир у Шенжену биће последња припрема одбојкашицама Србије за предстојеће Светско првенство, које ће бити одржано од 22. августа до 7. септембра у Тајланду.

Србија ће на СП играти у групи Х са селекцијама Јапана, Украјине и Камеруна.

одбојкашице србије припремни турнир
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
