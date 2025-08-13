ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ОТПУТОВАЛЕ У КИНУ НА ЗАВРШНЕ ПРИПЕРЕМЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: У суботу против Бугарске
Одбојкашице Србије, двоструки узастопни светски прваци, приводе крају припреме за Светско првенство које ће се одржати од 22. августа до 7. септембра у Банкгоку, Чијанг Маију, Пукету и Наконрачасими.
Изабранице Зорана Терзића су отпутовала у Кину, на припремни турнир пре почетка јубиларног, двадесетог Светског првенства. Србија ће играти на турниру у Шенжену од 16. до 18. августа, а ривали ће бити Бугарска, Канада и Холандија.
Техничар Слађана Мирковић је пред пут истакла да ће се видети колико је екипа спремна.
- Оно што је најважније да смо дали максимум на овим припремама и да смо одрадили све што је до нас, уз неке минималне повреде и потешкоће. Нажалост било је и неких тежих повреда, али како је тако је. Идемо на Сетско првенство тренутно у најјачем саставу који имамо - казала је Мирковићева.
Она се осврнула и на завршне припреме у Кини.
- Имаћемо завршне припреме у Кини и онда идемо на Тајланд да се боримо за оно што смо већ два пута узели до сада, пробаћемо и трећи пут да освојимо злато - додала је Мирковићева.
Примач Катарина Дангубић је казала да је ово било још једно дуго топло и напорно лето, без много времена за одмор.
- Али, када смо кренули са припремама знали смо шта нас очекује. Атмосфера у екипи је добра. мада у Светској лиги нисмо остварили оно што смо милили да ћемо остварити. Добро смо одрадили припреме за Светско првенство, расположени смо, спремни и ја сам веом апозитивна пред почетак такмичења - казала је Дангубићева.
Вања Ивановић, такође примач сервиса, истакла је да су очекиванај екипе велика.
- Свакако идемо на медаљу као и увек. Због тога и радимо цело лето. Икао је подмлађена екипа мислим да можемо далеко да догурамо. Све смо жељне те медаље, зао и радимо напорно и трудимо се да све то изгледа што боље како протиче време. Мислим да је то и у Лиги нација из викенда у викенд изгледало све боље и боље - истакла је Ивановићева.
Србија ће у 1. колу, у суботу, 16. августа, играти против Бугарске од 11.30 часова по нашем времену. Сениорке Србије ће у 2. колу, у недељу, 17. августа играти против Канаде од 13.45 часова по нашем времену, а у последњем, 3. колу, у понедељак, 18. августа против Холандије од 13.45 часова по нашем времену.
Полазак у Тајланд је планиран за 20. август. Србија ће на Тајланду играти у Х групи у Бангкоку са Јапаном, Украјином и Камеруном.
Сениорке Србије ће први меч у Х групи одиграти у суботу, 23. августа против Украјине од 15.30 часова по нашем времену. Србија ће у 2. колу, у понедељак, 25. августа играти против Камеруна од 15.30 часова по нашем времену, а у последњем, 3. колу Х групе, у среду, 27. августа против Јапана од 12.00 часова по нашем времену. Пласман у осмину финала избориће по две селекције из сваке групе.
Репрезентације из Х групе, где игра Србија, у осмини и четвртфиналу играће против селекција из А групе, док је потенцијални ривал у полуфиналу из Д и Е групе.
Г. Маленовић