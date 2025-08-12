ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ У СРЕДУ ПУТУЈУ У КИНУ: Терзић одредио састав, за викенд турнир у Шенжену
Женска сениорска одбојкашка репрезентација Србије, двоструки узастопни првак света, у среду, 13. августа пре подне путује у Кину, где ће играти на припремном турниру пре почетка Светског првенства, које је на програму од 22. августа до 7. септембра у Банкгоку, Чијанг Маију, Пукету и Наконрачасими.
Српкње ће на Светском првенству играти у Х групи у Бангкоку са Јапаном, Украјином и Камеруном.
Последњем тренингу сениорки Србије пре поласка присуствовала је Јелена Николић, први потпредседник ОСС, као и представници медија.
Зоран Терзић, први тренер сениорки Србије, саопштио је сасатв тима за СП у Тајланду. На списку су - техничари: Слађана Мирковић и Марија Миљевић. Коректори: Тијана Бошковић и Вања Букилић. Либера: Александра Јегдић и Теодора Пушић. Блокери: Мина Поповић, Маја Алексић, Хена Куртагић и Маша Киров. Примачи: Катарина Дангубић, Бојана Миленковић, Александра Узелац и Вања Ивановић.
Селектор Зоран Терзић је нагласио да је потребно више времена за припреме када је нова екипа, а да су они провели кратко времена заједно.
- Али зато морам да истакнем да сам веома задовољан како су радиле цео овај период. Колико су биле и вредне постојане у томе што раде и на крају желеле на крају крајева да поправе неке своје недостатке. Е сада зависи од много фактора колико то оне могу да ураде, и од талента и од нас који их учимо. То ћемо видети када почне Светско првенство. Задовољан сам у принципипу како то изгледа, можда и задовољнији него што сам мислио да ћу бити. Можда сам и оматорио па ми је сада све боље него раније. Да није било ове глупе повреде Миње Осмајић биле би то једне заиста успешне припреме. Желим јој да се што пре опорави и да нам се опет придружи следеће године - казао је Терзић.
Бугарска, Канада и Холандија то су последње провере пред почетак Светског првенства.
- Мислим да су противници по мери. Од Бугарске и од Канаде смо изгубили у Лиги Нација са 3:2 на првом турниру. Са Холандијом нисмо играли, имају младу, нову екипу. Имаћемо различите стилове одбојке и напада, мораћемо да се привикнемо на неке ствари и да пробамо до прве утакмице на Светском првенству да одиграмо најбоље могуће. Ако нам се погоде неке ствари и ако будемо играли своју најбољу игру, онда сам узаиста убеђен да можемо до полуфинала. Видећемо како ће се све то развијати - рекао је Терзић.
Капитен Репрезентације Тијана Бошковић истакла је да се ближи крај припрема и да је надметање на Светском првенству све ближе.
- Остало је још мало времена, одиграћемо још три припремне утакмице у Кини које ће нам много значити. Веома смо задовољни претходним током припрема, мислим да смо их искористили на најбољи могући начин. На Лиги нација се видело да имамо велики потенцијал, али да смо неуигране. Тако да смо сваки дан покушале да искористимо максимално. Мислим да смо сада на много вишем новоу него шт смо то били на Лиги нација - казала је Бошковићева.
Она је додала да то и јесет циљ, да из утакмице у утакмицу екипа буде све боља.
- Светско првенство је велики изазов за све нас. Неке девојке ће први пут играти тако велико такмичење. Оно што је најважније је да играмо добро, да играмо као тим. Што се неких амбиција тиче, не волимо о томе да причамо, већ волимо да на терену покажемо оно што смо радили и за шта смо се спремали. Сви смо позитивни и потрудићемо се да на Тајланду представљамо Србију као и до сада, на најбољи могући начин.
Ни на претходна два Светска првенства Србија није била фаворити, нисте ни сада. Да ли може да се понови оно што се догодило 2018. и 2022. године.
- Не знам. Сви то прижељкујемо, нећемо да кријемо, али као што сам већ рекла најважније је да играмо добро. Доста смо напредовали и мислим да можемо далеко да догурамо ако покажемо оно што знамо. Али, на Светском првенству је велики број квалитетних репрезентација и које ће нам се наћи на путу, тако да играћемо што боље можемо - казала је Бошковићева.
Сениорке Србије ће од 16. до 18. августа играти на турниру у Шенжену, а ривали ће им бити Бугарска, Канада и Холандија. Србија ће у 1. колу, у суботу, 16. августа, играти против Бугарске од 11.30 часова по нашем времену. Сениорке Србије ће у 2. колу, у недељу, 17. августа играти против Канаде од 13.45 часова по нашем времену, а у последњем, 3. колу, у понедељак, 18. августа против Холандије од 13.45 часова по нашем времену.
Полазак у Тајланд је планиран за 20. август. На Светском првенству Сениорке Србије ће први меч у Х групи одиграти у суботу, 23. августа против Украјине од 15.30 часова по нашем времену. Србија ће у 2. колу, у понедељак, 25. августа играти против Камеруна од 15.30 часова по нашем времену, а у последњем, 3. колу Х групе, у среду, 27. августа против Јапана од 12.00 часова по нашем времену.
Пласман у осмину финала избориће по две селекције из сваке групе. Репрезентације из Х групе, где игра Србија, у осмини и четвртфиналу играће против селекција из А групе, док је потенцијални ривал у полуфиналу из Д и Е групе.
Г. Маленовић