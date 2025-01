ФАЈНАЛ ФОР ЕВРОЛИГЕ У АБУ ДАБИЈУ – Бодирога: Амбициозан пројекат, ново искуство за навијаче

У саопштењу се наводи да су Евролига, Одељење за културу и туризам - Абу Даби и Етихад Арена потписали споразум о одржавању Ф4 Евролиге у Абу Дабију.

Прво полуфинале је на програму 23. маја од 16 часова по централноевропском времену. Друго полуфинале биће одиграно истог дана од 19 сати.

