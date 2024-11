ЈАВИО СЕ САША ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ОТКАЗА У МОНАКУ: Желим да се захвалим стручном штабу, тренерима, клубу, навијачима, медијима

Обрадовић је у понедељак увече добио отказ у клубу из Кнежевине, где је завршио свој други мандат.



"Желим да се захвалим стручном штабу, тренерима, клубу, навијачима Монака, медијима, који су ме учинили бољим тренером и човеком и што су ми помогли да проведем овде најлепше време у животу. Све вас волим", написао је Обрадовић на друштвеним мрежама.

Обрадовића су кошатали лоши резултати, Монако је у претходном дуплом колу Евролиге доживео пораз од Црвене звезде, да би утисак поправили против Басконије, али је у недељу неочекивано кикснуо у првенству Француске против Ле Мана.

I would like to thank all stuff, coaches, players , club , Monaco people , media’s for making me better coach and person , helping me spending the best time of my life, love You all guys❤️❤️❤️ pic.twitter.com/w5Iaho5hFS

— Saša Obradovic (@sasaobradovic69) November 19, 2024