КАТАСТРОФА МАВЕРИКСА НА ИНСТАГРАМУ: За три дана изгубили 700.000 пратилаца, Дончић их отписао

Последњих дана Далас Маверикси доживели су прави медијски суноврат. Након што су у суботу направили шокантну размену и послали Дончића у Лос Анђелес Лејкерсе у замену за Ентонија Дејвиса, клуб је изгубио више од 700.000 пратилаца на Инстаграму.

Пре трејда, Маверикси су имали више од 5,3 милиона пратилаца, али је тај број за свега три дана пао на 4,6 милиона, а тренд падања се наставља.

Фото: TANJUG/ AP Photo/Jae C. Hong

Дончић је додатно продубио кризу тиме што је престао да прати званичан налог клуба, док је, занимљиво, задржао праћење Далас Каубоја, што су многи протумачили као знак да није у потпуности раскинуо везе са градом.

Навијачи у сузама – симболична сахрана пред ареном

Трејд који је уздрмао НБА оставио је дубок траг међу навијачима Даласа. Испред "Американ ерлајнс" центра окупили су се фанови у знак протеста, а неки су чак организовали и симболичну сахрану са ковчегом како би обележили крај Дончићеве ере у клубу.

„Лука, требало је да останеш овде заувек. Моја деца су требала да те гледају“, рекао је емотивно Мигел Кастро, који је допутовао чак два сата из Клебурна да би изразио незадовољство.

Вирусни снимци са друштвених мрежа сведоче о томе колико је овај потез одјекнуо у спортској јавности. Један посебно емотиван видео који је објавио FOX 4 приказује реакцију дугогодишњег навијача Фајнеса Фејва, који је у сузама изјавио:

The Mavs lost over 700k followers since trading Luka 😭 pic.twitter.com/qeagFYQn7C

— BricksCenter (@BricksCenter) February 2, 2025