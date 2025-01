КОШАРКАШИ ФЕНЕРБАХЧЕА ПОБЕДИЛИ ЖАЛГИРИС, Гудурић и Смаилагић имали запажен учинак

Меч у Истанбулу је био потпуно различит у два полувремена, која су "отишла на различите стране".

У првом је Жалгирис разбио Фенер, а предњачио је Ален Смаилагић који је само у другој четвртини убацио 19 поена и остварио рекорд своје евролигашке каријере.

SMAILAGIC WENT OFF, 19 PTS IN Q2! 🤯🤯🤯



- Career-high in PTS & PIR in less than 9 minutes!



- Tied @Elijah_Bryant3 for the most points scored in the second quarter!



Check out the highlights below 👇 pic.twitter.com/tj8EAxzmDe

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 17, 2025