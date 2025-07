НИКОЛА ЈОКИЋ ИГРА ЗА СРБИЈУ на Европском првенству

С обзиром на тишину која влада у и око КСС све је извесније да ће се то догодити, а сада стиже незванична потврда и из далеке Америке.

"Никола Јокић, Лука Дончић и Јанис Адетокумбо ће наступити на Евробаскету следећег месеца за своје земље. За све љубитеље НБА који желе да гледају акцију са великим улозима, Евробаскет увек испоручи", написао је новинар Еван Сидери, аутор престижног магазина Форбс.

Nikola Jokic, Luka Doncic and Giannis Antetokounmpo are participating in EuroBasket next month for their respective countries.



For any NBA fans wanting to watch high-stakes action, EuroBasket tends to always deliver.pic.twitter.com/E99ZfowbO1

