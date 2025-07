(ВИДЕО) ЈОКИЋ ШОКИРАО У КИНИ "За две године, када буде у прајму, ја нећу бити у НБА..."

Млади Кинез стигао је у Портланд Трејлблејзерсе, а својом игром подсећа на Николу Јокића, а Кинези су показали и снимак управо младог Хансена, који већ постаје звезда у Кини.

Хансен, који има 20 година, претходно је изјавио да би од Јокића желео потпис и слику, а тај оговор је насмејало Јокића, који је имао шта да каже.

"Да, добар је и срећан сам због тога што кад буде у свом прајму, ја нећу бити у НБА лиги, за две године... А можда и хоћу, заправо. Талентован је и можемо се сликати, можемо шта год пожели, али само ако одигра лоше против мене. Ако га унишитим и постигнем много поена, онда да. Ако он то уради, онда не", поручио је кроз осмех Никола Јокић.

Никола Јокић тренутно се нналази на турнеји по Кини у склопу промоције свог техничког спонзора "361°".

Јокић је данима уназад изазивао пажњу на азијском континенту, НБА центар се за то време лудо забављао Кини, тркао се са супербрзим возом који достиже брзину до 350 километара на сат, а имао је и спектакуларан дочек на једном кошаркашком терену.

There’s just one catch… Nikola Jokić reacts to seeing @Hans15Y’s request! pic.twitter.com/qP2MkOiNI3

— NBA (@NBA) July 23, 2025