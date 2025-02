НОВИ СКАНДАЛ У ДАЛАСУ: Ухапшен тренер, ударио жену пиштољем и претио да ће да је убије!

Како се наводи, Армстронг је ударио једну жену пиштољем и претио да ће је упуцати.



Американац је ухапшен 15. фебруара, према извештају портала "WFAA", а тренутно није познато зашто је дошло до сукоба и у ком стању је неименована жена.

Далас Маверикси су се у међувремену огласили саопштењем у којем су објавили да је Армстронг стављен на "административну суспензију све док се правни процеси не заврше".

Због тога што је цела ситуација сада у рукама полиције и осталих надлежних органа, нису давали додатне детаље и неће док се све не оконча.

Педесетшестогодишњи Армстронг је више од деценију играо у НБА, а био је део и Орланда, Њу Орлеанса, Индијане и Њу Џерзи Нетса. Био је Шести играч године и Играч који је највише напредовао када је играо за Меџик 1999.

Пензионисао се 2008. и одмах постао тренер за развој играча у Даласу, а од тада је део ове тексашке организације.

Ово је други скандал који је задесио Далас Мавериксе у скоријем периоду, након што су трејдовали Луку Дончића.

Dallas Mavericks Assistant Coach Darrell Armstrong was arrested for aggravated assault with a deadly weapon on Saturday, per @wfaa.



(h/t @GrantAfseth) pic.twitter.com/qZbZgl6Ctc

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 16, 2025