ОГЛАСИЛА СЕ ЗВЕЗДА ЗБОГ РУСКИХ ПЕСАМА У АРЕНИ: "Евролига је објавила да су руски клубови близу повратка у такмичење, сви се томе радујемо"

Цела Арена је пре почетка утакмица била у бојама српске и руске заставе, док су "делије" пре почетка меча отпевали чувену руску песму "Каћушу", што су прихватили и остали навијачи у дворани.

Још у току загревања са разгласа су ишле песме "Да ли знаш" и "Русија" које се често певају на утакмицама руских клубова.

"Ове руске песме и транспаренти подсећају на чврсте везе српског и руског народа које трају вековима, а показују и још чвршћи однос навијача Црвене звезде и московског Спартака. Ову акцију су организовали искључиво наши навијачи, то је њихова иницијатива", изјавио је портпарол Црвене звезде Игор Вујчин на питање једног руског новинара.

У наставку је додато да никакве реакције из Евролиге није било.

"Није било позива из Евролиге нашем клубу поводом овога. А зашто би и било? Да ли се заиста види злочин у овим песмама? А осим тога, као што се сви сећамо, прошле недеље је Евролига објавила да су руски клубови веома близу повратка у такмичење. Тако да се сви томе заиста радујемо!"

Zenit Basketball Club thanks @kkcrvenazvezda and its great fans for their incredible support before the @EuroLeague regular season game against Lithuanian Zalgiris.



Срби и Руси браћа заувек! 🇷🇸🤝🏻🇷🇺



📽️ credit: Crvena Zvezda pic.twitter.com/cL7NuVBeyD

— Zenit Basketball Club (@zenitbasket) February 27, 2025