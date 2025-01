ПЕХ ЗА КОШАРКАШЕ ОЛИМПИЈЕ: Повређен Никола Миротић

Миротић се повредио три дана на мечу 16. кола италијанске првенства против Венеције (72:85).

Олимпија је у саопштењу навела да ће Миротић пропустити меч 23. кола Евролиге против Ефеса, који ће бити одигран сутра у Истанбулу.

Клуб из Милана је навео да ће Зек Ледеј и Леандро Болмаро отпутовати са екипом у Истанбул, а тренер Еторе Месина ће уочи дуела са Ефесом одлучити да ли ће њих двојица играти на овом дуелу.

Mirotic si ferma due settimane; LeDay e Bolmaro sono a Istanbul

🇮🇹👉🏻 https://t.co/IqxSZfDCyE



Mirotic will be re-evaluated in two weeks; LeDay and Bolmaro are in Istanbul

🇬🇧👉🏻 https://t.co/KY2cuVxcH4#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/aDK7OPi9Al

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) January 22, 2025