РАСПРОДАТЕ СВЕ УЛАЗНИЦЕ за Фајнал фор Евролиге у Абу Дабију

"Улазнице за Фајнал фор у Абу Дабију су распродате. За све оне који су успели да обезбеде улазницу, видимо се у Абу Дабију", стоји у објави Евролиге на друштвеној мрежи "X".



🚨 Tickets for the 2025 #F4GLORY have now been sold out 🎫



To all those who were able to secure a ticket, we’ll see you in Abu Dhabi 🤝 pic.twitter.com/KF9ET39qQ0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 26, 2025